Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann wird Opfer von Betrügern

Über das gesamte vergangene Jahr hinweg hat ein 61-Jähriger Anrufe von Betrügern erhalten, die ihm einen angeblichen Geldgewinn in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrags in Aussicht gestellt haben. Zur Auszahlung des Gewinnspiels forderten ihn die Täter dazu auf, zunächst rund 1.000 Euro und später aufgrund von vermeintlichen Problemen bei der Ausschüttung weitere kleinere Geldbeträge an sie zu überweisen. Nachdem es nun auch zu Unstimmigkeiten mit den Zugangsdaten zu seinem Konto gekommen ist, wandte sich der 61-Jährige an die Polizei, die nun ermittelt und warnt: Seien Sie stets kritisch im Zusammenhang mit unverhofften Geldgewinnen, insbesondere dann, wenn sie Daten an eine Ihnen unbekannte Stelle herausgeben sollen, oder gar dazu aufgefordert werden, Geld an ein Ihnen unbekanntes Konto zu überweisen, um den vermeintlichen Gewinn zu erhalten. Weitere Informationen zu dieser oder ähnlichen Betrugsmaschen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Friedrichshafen

Alkoholisierte aggressiv gegenüber Rettungsdienst und Polizei

Zu einer stark alkoholisierten Frau wurde eine Besatzung des Rettungsdienstes in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach Manzell gerufen. Weil sich die 38-Jährige aggressiv verhielt, riefen die Sanitäter auch die Polizei hinzu, welche den Transport ins Krankenhaus begleitete. Während der medizinischen Untersuchung der mit etwa 2,6 Promille alkoholisierten Frau beleidigte diese die Anwesenden fortwährend. Zudem versuchte sie, sich in einem günstigen Moment gegen die Maßnahmen der Polizei zu wehren, wobei eine Beamtin leicht am Arm verletzt wurde. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands wurde die 38-Jährige in eine Fachklinik gebracht.

Tettnang

Verkehrsunfall

Ohne auf die Stopp-Stelle zu achten ist am Samstagnachmittag ein 34-jähriger Ford-Fahrer von der K 7717 aus Richtung Krumbach auf die L 326 zwischen Obereisenbach und Vorderreute gefahren. Hierbei übersah der Fahrzeuglenker einen Vereins-Kleinbus, der in Richtung Vorderreute unterwegs gewesen ist und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Während der Unfallverursacher und die acht Insassen des Kleinbusses glücklicherweise unverletzt blieben, entstand an dem Peugeot wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Am Sprinter wird dieser auf etwa 3.000 Euro beziffert. Um den beschädigten Peugeot musste sich ein Abschleppdienst kümmern.

Überlingen

Autofahrerin übersieht Rollerfahrer

Beim Einfahren in den Burgbergkreisverkehr in der Lippertsreuter Straße hat am Sonntag gegen 13.15 Uhr eine 82-jährige Skoda-Fahrerin einen 84 Jahre alten Rollerfahrer übersehen, der bereits im Kreisverkehr unterwegs gewesen ist. Sie erfasste den Zweiradfahrer mit ihrer Fahrzeugfront seitlich, wodurch dieser stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Senior wurde zur ärztlichen Behandlung durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der beim Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Überlingen

Alkoholisierter bedroht 15-Jährigen verbal - Polizisten bei Einsatz beleidigt

Ein Alkoholisierter hat am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr einen 15-Jährigen an der Bushaltestelle am Landungsplatz verbal bedroht. Ohne erkennbaren Grund soll der 23-Jährige auf den Jugendlichen zugegangen sein und ihn provokant angesprochen haben. Im weiteren Verlauf griff der Alkoholisierte seinem Gegenüber an den Kopf. Als sich dieser wehrte, drohte ihm der Tatverdächtige verbal und beleidigte ihn. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei im Bereich einer nahegelegenen Gaststätte mischte sich dann auch noch eine Bekannte des 23-Jährigen ein und beleidigte eine Beamtin. Sowohl der 23-Jährige als auch seine Bekannte werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

