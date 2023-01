Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Wohnmobil spurlos verschwunden - Zeugenaufruf!

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen gegen 06.30 Uhr bemerkte ein 78-Jähriger Grundstückbesitzer in der Siemensstraße, dass ein dort abgestelltes Wohnmobil eines Freundes verschwunden war. Dieses hatte er am Vorabend zuletzt gegen 18.00 Uhr dort gesehen. Nachdem der 55-Jährige Besitzer angab, dass er nicht mit dem Wohnmobil unterwegs sei und auch niemand anderes dieses zurzeit nutzt, wurde die Polizei über den Diebstahl in Kenntnis gesetzt. Es entstand ein Diebstahlschaden in sechsstelliger Höhe. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Ladenburg eingeleitet und durch die Kriminalpolizei übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib oder dem Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden unter: 0621-174 4444.

