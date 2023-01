Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: 34-Jähriger baut Unfall unter Drogeneinfluss

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 14.30 Uhr befuhr ein 34-jähriger BMW-Fahrer die Ketscher Landstraße. In einer Linkskurve in Fahrtrichtung L 599 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen eine Ampel. Er alarmierte die Polizei und gab an, dass es soeben zu einem Unfall gekommen sei. Im Laufe der Verkehrsunfallaufnahme bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für einen Drogenkonsum bei dem 34-Jährigen. Einen Urintest verweigerte er. Stattdessen wurde ihm von einem Polizeiarzt auf dem Revier Blut abgenommen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Schwetzingen geführt.

