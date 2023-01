Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim- Innenstadt: Fußgänger wird von Straßenbahn erfasst, Pressemitteilung Nr. 3

Mannheim- Innenstadt (ots)

In den P-Quadraten kam es gegen 08:20 Uhr zwischen dem Wasserturm und der Haltestelle Strohmarkt zu einem Zusammenstoß zwischen einem 41-jährigen Mann und einer Straßenbahn. Der Mann trat unvermittelt hinter seinem geparkten Fahrzeug hervor und geriet so in den Gleisbereich. Dabei wurde er von der durchfahrenden Straßenbahn, die in Fahrtrichtung Wasserturm unterwegs war, erfasst. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde der Mann leicht verletzt und wurde nach erster Versorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme musste der Straßenbahnverkehr in Fahrtrichtung Wasserturm kurzfristig gesperrt werden.

