POL-MA: Mannheim, Rheinau: Gewerbsmäßiger Betrug, sog. "WhatsApp-Fraud"

Mannheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangten bislang unbekannte Täter in einen Handyshop in den Q-Quadraten. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, und entwendeten diverse Elektronikartikel. Der Schaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise ...

