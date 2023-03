Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Meersburg

Gebäudebrand

Am Sonntagabend, gegen 18:00 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer an einem Gebäude eines Handwerksbetriebs in der Torenstraße aus. Das Gebäude der Zimmerei befand sich noch im Bau. Die Flammen, welche sich an der Fassade und am Dach ausbreiteten, waren weithin sichtbar. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften, das DRK zur Absicherung der Einsatzkräfte mit 18 vor Ort. Die Feuerwehren aus Meersburg und den umliegenden Gemeinden brachten das Feuer unter Kontrolle und wendeten so weiteren Schaden von Anliegern ab. Die Löscharbeiten dauerten bis gegen 21:00 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 25 000 Euro geschätzt. Personenschaden entstand keiner. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

