Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Garagenwand beschmiert

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen im Nachtigallenweg eine Garagenwand mit einem schwarz-silbernen Graffiti beschmiert. Weil der Sprayer sein Werk augenscheinlich nicht vollendete, gehen die Ermittler davon aus, dass er bei der Tat gestört worden sein könnte. Personen, die zwischen 18 Uhr und 9 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinwiese zum Verursacher der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Tettnang

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand am Sonntag gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall bei Prestenberg. Ein 85-jähriger Mazda-Lenker war auf der K 7712 von Prestenberg in Richtung Krumbach unterwegs und fuhr unachtsam auf die Bodnegger Straße ein. Dabei übersah er den aus Obereisenbach nahenden 45-jährigen Opel-Fahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem an beiden Fahrzeugen rund 5.000 Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Meckenbeuren

Werbeschild fängt Feuer

Ein technischer Defekt dürfte am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr die Ursache für einen Brand an einer Tankstelle in der Hauptstraße gewesen sein. Ein Werbeschild hatte Feuer gefangen und war bereits von Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und der Polizei von Tankstellen-Kunden gelöscht worden, sodass die Einsatzkräfte nach kurzer Abklärung wieder abrücken konnten. Den Ermittlungen zufolge dürfte eine defekte Sicherung den Brand ausgelöst haben. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt.

Eriskirch

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Rund 2.500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter an einem Ford Focus angerichtet, der zwischen Montag, 6.3.23, und vergangenem Samstag auf einem Privatparkplatz in der Straße "Unterbaumgarten" stand. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, suchte der Unfallverursacher im Anschluss das Weite. Nun ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Rucksack gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Unbekannter am vergangenen Freitag gegen 22.30 Uhr einen Rucksack der Marke "Supreme" gestohlen hat, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Der Rucksack, in dem sich unter anderem Schulunterlagen, Getränke und ein Schlüsselbund befanden, stand kurze Zeit unbeaufsichtigt unter einem Stehtisch vor einem Restaurant in der Münsterstraße. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei Überlingen in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Verletztes Reh nach Wildunfall zurückgelassen - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Wildunfall am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr auf der Landesstraße 200a zwischen Deisendorf und Tüfingen bitte die Polizei um Hinweise. Verkehrsteilnehmer hatten ein verletztes Wildtier auf der Fahrbahn gemeldet, das offenbar kurz zuvor von einem Fahrzeug erfasst worden war. Der mutmaßliche Unfallverursacher hatte Zeugen zufolge nach dem Unfall angehalten, die Unfallörtlichkeit jedoch, ohne weitere Vorkehrungen zu treffen, in Richtung Tüfingen verlassen. Bei dem Wagen soll es sich um einen dunklen Pkw, von der Bauklasse ähnlich eines VW Golf, mit Xenon-Lichtern gehandelt haben. Hinwiese zum Unfallverursacher, dessen Wagen mutmaßlich frische Beschädigungen aufweisen müsste, nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei. Fahren Sie nach einem Wildunfall nicht einfach weiter, sondern sichern Sie die Unfallstelle im Rahmen Ihrer Möglichkeiten ab. Verständigen Sie im Anschluss die Polizei oder einen zuständigen Jäger, die sich um die weiteren Maßnahmen kümmern. Sollten Verkehrsteilnehmer durch ein nicht beseitigtes Hindernis auf der Fahrbahn gefährdet werden oder gar zu Schaden kommen, drohen strafrechtliche Konsequenzen wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Markdorf

Unfall fordert Sachschaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Samstag gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Gutenbergstraße. Ein 45-jähriger Nissan-Fahrer fuhr von der Eisenbahnstraße nach links auf die Gutenbergstraße ein und kollidierte dort mit einer vorfahrtsberechtigten 40 Jahre alten Fiat-Lenkerin. Der Gesamtsachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf etwa 4.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Owingen

Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Unfallverursacher hat am Samstag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr einen auf Parkplatz des Golfclubs in der Alten Owinger Straße geparkten BMW abgefahren und danach einfach das Weite gesucht. Bei dem Parkrempler im Bereich des dortigen Restaurants verursachte er rund 1.500 Euro Sachschaden. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell