POL-HS: Geblendet mit Laserpointer

Hückelhoven (ots) - Zwischen Freitag (24. Februar) und Sonntag (26. Februar) wurden von mehreren Gräbern auf einem Friedhof an der Straße Am Lieberg Vasen und eine Lampe gestohlen. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Hückelhoven zu melden. Zudem können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: ...

