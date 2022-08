POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Werkzeug aus Kleintransporter entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Donnerstag, 25. August 2022, gegen 07:20 Uhr, ein Gebäudebrand an der B437 in Jade-Wapelersiel gemeldet. Die Bewohnerin eines Wohnhauses bemerkte, dass Rauch aus einer ans Haus grenzenden Werkstatt drang. Nach dem Öffnen der Tür nahm sie eine große Rauchwolke wahr und verständigte die Feuerwehr. Die ...

mehr