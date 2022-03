POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorrollerfahrer

Hermeskeil (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 18.03.2022, zwischen 15.30 Uhr und 19.03.2022, 11.15 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen, TR-MB 393, die an einem grauen VW Golf, angebracht waren. Der PKW stand in der Straße "Kölkerberg" in Hermeskeil. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Trier PI Hermeskeil Telefon: 06503/915110 ...

