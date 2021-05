Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo bittet um Hinweise nach mutmaßlicher Brandstiftung

Bild-Infos

Download

Dormagen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (15.05.), gegen 2:35 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brand auf einem Spielplatz an der Straße "Am Rath" / Sudetenstraße in Horrem. Ein Anwohner wurde durch knisternde Geräusche aufmerksam und bemerkte dann die Flammen auf dem Klettergerüst. Er informierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung: Wer verdächtige Beobachtungen zu dem oben genannten Zeitpunkt an dem Spielplatz gemacht hat oder Hinweise auf den möglichen Brandstifter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell