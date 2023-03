Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angebliche Telekom Mitarbeiter entwenden Schmuck

Heinsberg (ots)

Eine 71-jährige Frau aus Heinsberg erhielt am Dienstag, 28. Februar, Besuch von einem unbekannten Mann, der sich als Mitarbeiter der Telekom ausgab. Er würde beabsichtigen, Fernsehkabel zu kontrollieren, sagte der Mann. Nachdem die Seniorin ihn in ihr Haus gelassen hatte, verständigte er eine weitere männliche Person, die ebenfalls das Haus betrat und gleich ins erste Obergeschoss ging. Die Heinsbergerin protestierte dagegen, woraufhin die Männer das Haus verließen. Anschließend musste die Frau feststellen, dass Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendet wurde. Daraufhin erstattete sie Anzeige. Der erste Täter war etwa 30 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug einen Stoppelbart und war mit schwarzer Jeans sowie einer dunklen Jacke bekleidet. Der zweite Täter war von gleicher Größe und ähnlichem Alter und hatte einen schwarzen Vollbart sowie lichtes Haar. Wer hat die Männer in der Umgebung der Gaswerkstraße beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

