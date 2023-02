Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Räuberischer Diebstahl

Erkelenz (ots)

Nachdem er in in einem Geschäft an der Antwerpener Straße alkoholische Getränke entwendet hatte, versuchte ein 16-jähriger Erkelenzer am 27. Februar (Montag), gegen 14.55 Uhr, zu flüchten. Er wurde jedoch durch einen Ladendetektiv festgehalten. Zwei andere Jugendliche, die vor dem Geschäft gestanden hatten, kamen ihm zur Hilfe und schlugen und traten auf den Detektiv ein. Ein privat anwesender Polizeibeamter griff ein und kam dem Mann zur Hilfe. Alle Jugendlichen wurden durch die hinzugerufenen Polizisten zur Wache transportiert. Nach der Feststellung ihrer Personalien wurden sie an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Durch die Tat wurde der Ladendetektiv verletzt. Gegen die Beteiligten wurden Anzeigen gefertigt. Die Ermittlungen dauern zurzeit noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell