Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Supermarktmitarbeiter kommt Betrügern in die Quere

Budenheim (ots)

Einem aufmerksamen 35-jährigen Mitarbeiter eines Supermarktes in Budenheim ist es zu verdanken, dass ein 67-jähriger Mann nicht seines Geldes entledigt wurde.

Der 67-Jährige Budenheimer bekam am Montagmittag einen Anruf, bei dem ihm eine männliche Stimme am Telefon erklärte, dass er eine Geldsumme in Höhe von 38.000EUR gewonnen habe. Das Geld würde ihm gegen 14:00 Uhr von einem Geldtransporter zugestellt werden. Allerdings müsse der Fahrer des Geldtransportes noch bezahlt werden, wofür der 67-Jährige im Supermarkt "Google-Play" Karten im Wert von insgesamt 1.000 EUR kaufen und dem Fahrer übergeben solle. Als der Mann nun bei einer Supermarktfiliale die "Google-Play" Karten kaufen möchte, wird der Mitarbeiter an der Kasse stutzig, da ihm die Betrugsmasche bekannt ist. Der Mitarbeiter spricht den 67-jährigen an und erklärt ihm die Masche. Hiernach wird die Polizei verständigt. Die Mainzer Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell