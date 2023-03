Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Bad Kreuznach (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Morgen des 09.03.2023 in Bad Kreuznach zu einer Auseinandersetzung zweier Männer, bei dem ein 26-jähriger durch Messerstiche verletzt wurde. Der 32-jährige Beschuldigte, konnte unmittelbar nach der Tat von der Polizei festgenommen werden. Am vergangenen Freitag wurde der 32-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, bei der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Mainz vorgeführt. Durch die Ermittlungsrichterin wurde Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann angeordnet. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

