Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt - Seniorin wird Opfer eines Wechseltricks

Mainz-Innenstadt (ots)

Am Sonntagmittag wurde eine 88-Jährige an der Bushaltestelle am Flachsmarkt das Opfer eines klassischen Wechseltricks. Während sie dort auf ihren Bus wartete, wurde sie von einem Mann gebeten, ihm ein 2-Euro-Stück zu wechseln. Als die Seniorin daraufhin ihr Portemonnaie zückte, griff der Täter im vorgetäuschten Bestreben ihr helfen zu wollen, selbstständig in die Geldbörse um sich das Geld zu wechseln und stieg dann in einen anfahrenden Bus ein. Erst am Abend stellte die Seniorin beim genaueren Blick in ihr Portemonnaie fest, dass keine Scheine mehr im Scheingeldfach waren. Insgesamt wurden ihr 170 Euro entwendet.

Den Täter konnte sie wie folgt beschreiben:

- circa 185 cm groß - dunkel gekleidet - circa 40-50 Jahre alt - mitteleuropäisches Aussehen - akzentfreie Stimme - keinen Bart - keine Brille - glattes, nach hinten gekämmtes dunkles Haar - höfliches Auftreten.

Zeugenhinweis / -aufruf

Mainz 1:

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell