Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unwetterereignisse

PP Mainz (ots)

Am heutigen Tag kam es im Zusammenhang mit dem Starkregen und starken Windböen zu einigen witterungsbedingten Naturereignissen im Bereich des PP Mainz. Neben einem Bauzaun, zahlreichen Ästen und größeren Bäumen die mehrere Land- und Ortsstraßen blockierten und durch die örtlichen Feuerwehren beseitigt wurden, kam es auf der BAB A63 im Bereich der Anschlussstelle Göllheim zu einem Verkehrsunfall. Der 39-Jährige Fahrer eines Pritschenwagens kam aufgrund der Witterungsbedingungen (wind und Aquaplaning) im Ausfahrtsbereich ins Rutschen und in Folge im Grünstreifen zum Stehen. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Im Bereich Dreisen (VG Göllheim) wurde ein Trampolin auf eine Leitplanke geweht und im Anschluss beseitigt. Ebenfalls auf der A63 kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund einer größeren Wasseransammlung vor der Weinheimer Talbrücke. Der Verkehr konnte an dieser allerdings vorbeigeleitet werden. In der Ortslage Wendelsheim wurde ein einzelner Dachziegel auf ein parkendes Fahrzeug geweht, wodurch leichter Sachschaden entstand. In einer Wormser Feldrandlage kippte ein Wohnwagen aufgrund des Windes auf die Seite und kam in einem Feld zum Liegen. Verletzt wurde auch hier niemand. An dem mobilen Eigenheim entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

