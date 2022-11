Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Zu spät gebremst

Am Dienstag ereignete sich bei Langenenslingen ein Auffahrunfall.

Gegen 16 Uhr fuhr eine 40-Jährige in einem BMW auf der K7547 von Andelfingen in Richtung Pflummern. Ihr folgte eine 25-Jährige in einem Ford. An der Einmündung zur L275 bremste die 40-Jährige verkehrsbedingt. Die nachfolgende 25-Jährige reagierte wohl zu spät und fuhr hinten auf. Beide Autos blieben jedoch fahrbereit. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt 7.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Möglicherweise war Unachtsamkeit die Ursache für diesen Auffahrunfall. Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

