Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste am Montagnachmittag ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall auf der B 311 bei Heudorf durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 17.30 Uhr übersah ein 69-jähriger Wohnmobil-Fahrer beim Abbiegen von der K 8219 (Bereich Altstadthof) auf die Bundesstraße den 32-jährigen Zweiradfahrer, der in Richtung Worndorf unterwegs war. Der Kraftradfahrer versuchte noch abzubremsen und dem Unfallverursacher auszuweichen, stürzte bei seinem Manöver jedoch und rutschte über die Fahrbahn. An der Yamaha entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrags.

Pfullendorf

Gas- und Bremspedal verwechselt

Weil er offensichtlich das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt hat, ist am Montagnachmittag ein 83-jähriger VW-Fahrer beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Otterswanger Straße gegen einen danebenstehenden Toyota gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota gegen ein drittes Auto gedrückt, sodass insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Toyota musste abgeschleppt werden.

Meßkirch

Autofahrer will vor Verkehrskontrolle flüchten - Ohne Führerschein und mit Drogen unterwegs

Aufs Gaspedal gerückt hat ein BMW-Fahrer, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Jahnstraße kontrollieren wollten. Beim Erkennen des Anhalte-Zeichens "Stopp Polizei" beschleunigte der Autofahrer zunächst auf rund 100 km/h, ließ sich dann aber durch die verfolgende Streife am Ende der Straße widerstandslos festnehmen. Der Grund für den Fluchtversuch war schnell gefunden. Im Fahrzeug des 22-Jährigen stellten die Polizisten mehrere Gramm Marihuana und verschreibungspflichtige Arzneimittel sicher, zudem händigte der Mann den Beamten einen gefälschten Führerschein aus. Der 22-Jährige musste die Polizisten in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten, ein Drogentest bei ihm verlief positiv. Der junge Mann wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln angezeigt. Zudem ermitteln die Beamten aufgrund seines Fluchtversuchs wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen ihn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell