FW-EN: Brandmeldealarm Industriemuseum

Ennepetal (ots) - Am Samstag den 17.12.2022 wurde die Feuerwehr zwei mal zu einem Einsatz an den Beyenburger Stausee alarmiert. Hier sollten Schwäne auf dem Eis fest gefroren sein. Dieses war nicht der Fall somit brauchten die vier Einsatzkräfte der Hauptwache nicht tätig werden. Wasservögel frieren im Normalfall nicht auf Eisflächen feste. Sie sind körperlich in der Lage ohne Blessuren einfach in Ruhe auf einer ...

