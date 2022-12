Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Tierrettung und Verkehrsunfall

Ennepetal (ots)

Am Samstag den 17.12.2022 wurde die Feuerwehr zwei mal zu einem Einsatz an den Beyenburger Stausee alarmiert. Hier sollten Schwäne auf dem Eis fest gefroren sein. Dieses war nicht der Fall somit brauchten die vier Einsatzkräfte der Hauptwache nicht tätig werden. Wasservögel frieren im Normalfall nicht auf Eisflächen feste. Sie sind körperlich in der Lage ohne Blessuren einfach in Ruhe auf einer Eisfläche zu sitzen oder zu schlafen. Es ist sogar Nachteilig sie dabei zu stören und zu wecken, da sie dabei unnötig Energie verbrauchen. Nähere Infos dazu sind bei Tier- und Naturschutzverbänden erhältlich. Am Sonntag morgen um 4:26 Uhr wurde die Hauptwache zu einem Verkehrsunfall auf der Mittelstraße alarmiert. Kurz vor dem Klutertbad war ein PKW frontal vor einem parkenden LKW gefahren. Hier wurde die Einsatzstelle abgesichert, der Rettungsdienst bei der Patientenversorgung unterstützt und die auslaufenden Betriebsmittel abgestreut. Der Einsatz endete für die 6 Einsatzkräfte um 6:02 Uhr.

