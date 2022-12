Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: First-Respond, Tragehilfe, Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots)

Am 04.12.22 um 12:23 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem First-Responder Einsatz, in die Innenstadt alarmiert. Nach der Erstversorgung durch das HLF, wurde der Patient an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz war um 12:43 beendet. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräfte vor Ort. In der Nacht zu Montag um 00:38 Uhr wurde das HLF und die DLK zur Unterstützung des Rettungsdienstes, in den Ortsteil Hasperbach alarmiert. Ein Patient musste schonend aus der 2 Etage eines Hauses, mittels Drehleiter transportiert werden. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und eine Drehleiter, mit insgesamt 6 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war um 01:45 Uhr beendet. Weiter ging es um 02:29 Uhr in den Ortsteil Ölkinghausen, dort hatte eine Automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort wurde der betroffene Bereich durch den Angriffstrupp erkundet. Es konnte kein Schadensfeuer ausgemacht werden. Die Anlage wurde wieder scharf geschaltet. Im Einsatz waren der Hauptamtliche Löschzug und der Einsatzführungsdienst. Die Löscheinheit Külchen befand sich in Bereitstellung am Gerätehaus. Um 03:05 Uhr war der Einsatz beendet.

