FW-EN: Tragehilfe, Brandmeldealarm, Ölspur, unklarer Geruch

Ennepetal (ots) - Am 24.11.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:40 Uhr zu einem First Respond Einsatz in die Hagener Straße alarmiert. Der Patient wurde erstversorgt und an den Rettungsdienst übergeben. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und fünf Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 11:10 Uhr. Um 11:32 wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm in die Kölner Straße alarmiert. In einer Maschine ...

