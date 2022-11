Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: First Respond, P- Tür, BMA Alarm, Ölspur

Ennepetal (ots)

Am 24.11.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:40 Uhr zu einem First Respond Einsatz in die Hagener Straße alarmiert. Der Patient wurde erstversorgt und an den Rettungsdienst übergeben. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und fünf Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 11:10 Uhr. Um 11:32 wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm in die Kölner Straße alarmiert. In einer Maschine kam es zu einem Brand, der durch die eigene CO² Löschanlage gelöscht wurde. Der betroffene Bereich wurde erkundet und CO² und Sauerstoffmessungen durchgeführt. Das Gebäude wurde belüftet. Für die Feuerwehr wurde Vollalarm ausgelöst. Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte im Einsatz. Der Einsatz endete um 12:26 Uhr. Um 13:10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in die Lohmanstraße alarmiert. Da der Patient doch noch selber die Türe öffnete, musste die Feuerwehr nicht tätig werden. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, eine Drehleiter und sieben Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 13:26 Uhr. Um 13:39 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Betriebsmittelspur, die von der Breckerfelder Straße über die Hagener Straße bis zur Stadtgrenze Hagen verlief alarmiert. Aufgrund der Länge der Ölspur wurde eine Spezialfirma zur Beseitigung hinzugezogen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle mit insgesamt sieben Ölwarnschildern ab. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Gerätewagen Technik und sechs Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 15:01 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell