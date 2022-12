Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Schweriner Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach Fahrraddiebstahl

Schwerin (ots)

Nachdem einem 21-jährigen Schweriner am 13.12. in der Altstadt sein Fahrrad gestohlen wurde, führten Ermittlungen die Schweriner Polizei gestern zu einem Garagenkomplex in der Weststadt.

Nach der polizeilichen Öffnung einer verschlossenen Garage an der Johannes-R.-Becher Straße trafen die Beamten darin gestern gegen 9.00 Uhr einen 33-jährigen Tatverdächtigen an, der das Rad des Geschädigten in der Garage lagerte. Überdies fanden die Polizeibeamten noch 5 weitere Fahrräder sowie einen E-Roller auf, deren Herkunft noch zu klären ist.

Die Sachen wurden sichergestellt; der Tatverdächtige, bei dem im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen noch Drogen gefunden worden waren, wird sich nun im Rahmen von Strafverfahren zu verantworten haben. Der ermittelte Tatverdächtige verfügt über die deutsche Staatsangehörigkeit.

