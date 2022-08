Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handtasche gestohlen - Sachbeschädigung - Trickbetrug über WhatsApp

Fulda (ots)

Handtasche gestohlen

Fulda. Ein Unbekannter riss einer 89-jährigen Frau aus Fulda am Mittwochabend (03.08.) ihre schwarze Handtasche aus der Hand. Als die Dame in der Straße "Am Bahnhof" etwas aus der Tasche entnehmen wollte, griff der Langfinger zu und stahl das Diebesgut samt noch unbekanntem Inhalt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Fulda. Ein Unbekannter randalierte am frühen Donnerstagmorgen (04.08.), gegen 4 Uhr, auf einer Außenterrasse einer Gaststätte in der Kanalstraße. Dabei warf der Mann mehrere Stühle um. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Zeugen beschrieben den Unbekannten als männlich, Anfang 30, mit kurzen, blonden Haaren sowie von großer und schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er ein helles T-Shirt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrug über WhatsApp

Fulda. Über den Messenger-Dienst WhatsApp nahmen Unbekannte am Donnerstag (04.08.) Kontakt zu einer Frau aus Fulda auf. Sie gaben sich als deren Tochter aus und erklärten, dass ihr altes Handy defekt sei, weshalb sie eine neue Rufnummer nutzen würde. Nun müsse eine dringende Rechnung in Höhe eines vierstelligen Betrags gezahlt werden, aber der Onlinezugang für Banktransaktionen sei auf dem neuen Mobilfunkgerät noch nicht eingerichtet. Die Betrüger baten die Fuldaerin schließlich die Überweisung für ihre vermeintliche Tochter durchzuführen und das Geld vorzustrecken. Die Frau glaubte den Angaben der Schwindler und überwies den Betrag auf ein ihr unbekanntes Konto.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell