Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte auf osthessischen Autobahnen - Ihre Polizei informiert

Osthessen (ots)

Trickbetrug durch falsche Polizeibeamte auf osthessischen Autobahnen - Ihre Polizei informiert

Osthessen. "Hallo, wir sind von der Polizei!", mit dieser Legende ergaunern sich Trickbetrüger sowohl am Telefon, als auch an der Haustür oder auf der Straße mitunter hohe Geldbeträge - unter Umständen sogar Ihre Lebensersparnisse. Regelmäßig informieren wir über den besonders vielfältigen und hinterhältigen Betrug durch den "Falschen Polizeibeamten".

Neue Masche auf osthessischen Straßen

Erst am Mittwoch (03.08.) gaben sich Trickbetrüger auf der A5 - zwischen dem Rasthof Rimberg und der Anschlussstelle Alsfeld-Berfa - gegenüber einem nichtsahnenden Autofahrenden als Polizeibeamte aus und erschwindelten sich so einen vierstelligen Geldbetrag. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen lenkten die Schwindler ihren mit mehreren Personen besetzten Pkw auf die Fahrspur neben dem Fahrzeug der späteren Geschädigten und zeigten diesen während der Fahrt durch die Seitenscheibe einen vermeintlichen Polizeistern. Als der Fahrzeugführende sein Auto mit ukrainischem Kennzeichen auf dem angrenzenden Standstreifen zum Stillstand brachte, kam eine unbekannte männliche Person aus dem angeblich zivilen Polizeifahrzeug an seine Beifahrerseite und stellte sich als vermeintlicher Polizeibeamter vor. Es handle sich um eine Polizeikontrolle, in deren Rahmen mitgeführte Bargelder auf Falschgeld überprüft werden müssten. Diese Prüfung könne vor Ort in dem vorgeblichen Polizeifahrzeug stattfinden. Anderenfalls werde das Geld sichergestellt und könne in einigen Wochen erst bei einer Polizeidienststelle abgeholt werden. Der Fahrer glaubte den Angaben des betrügerischen Polizisten und übergab ihm einen vierstelligen Bargeldbetrag. Darüber hinaus forderte der Schwindler den Mann auf, ihm während der Überprüfung aus Sicherheitsgründen seinen Pkw-Schlüssel zu übergeben. Nachdem der Fahrzeugführer den Forderungen des vermeintlichen Polizeibeamten nachgekommen war, flüchteten die Betrüger mitsamt dem Fahrzeugschlüssel und dem Bargeld in Fahrtrichtung Süden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei eindringlich:

Trickbetrug ist sehr vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand als Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Beenden Sie die Kommunikation, sobald Ihr Gegenüber Geld von Ihnen fordert. Lassen Sie sich einen Dienstausweis zeigen und Name sowie Dienststelle geben und rufen Sie umgehend die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen und sei es nur unter einem Vorwand beziehungsweise für eine angeblich kurze Dauer.

Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell