Ravensburg

Frau wird Opfer von Schockanruf

Eine Welle von Schockanrufen hat am Dienstag erneut den Landkreis Ravensburg getroffen. Während einem Großteil der Angerufenen der Betrugsversuch sofort klar wurde, hegten einige Opfer zunächst Zweifel, wandten sich aber glücklicherweise an die Polizei, um die Echtheit des Anrufs zu überprüfen. Eine 59-Jährige Frau schenkte den Betrügern leider Glauben und fiel auf den Anruf ihres angeblichen Angehörigen herein und übergab den Tätern Wertgegenstände in Höhe von rund 45.000 Euro.

Ravensburg

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am vergangenen Wochenende einen Mazda touchiert, der im Saumweg abgestellt war. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug.

Weingarten

Fahrer zu schnell unterwegs - Polizei zieht mangelhaften Pkw aus dem Verkehr

Bei Geschwindigkeitskontrollen haben Beamte der Verkehrspolizei am Dienstag gegen 21 Uhr in der Ravensburger Straße einen 20-jährigen BMW-Fahrer gestoppt, weil dieser innerorts fast 30 km/h zu schnell unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten darüber hinaus nicht nur einen zu lauten Auspuff, sondern auch einen Riss in der Windschutzscheibe und verschlissene Bremsen sowie nicht erlaubte Umbauten am BMW fest. Der 20-Jährige muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen und die Mängel an seinem Wagen beseitigen lassen.

Bergatreute

Streit eskaliert - eine Person verletzt

Ein Streit ist am Samstag gegen 16 Uhr in der Schmidstraße eskaliert. Zwei 18 und 20 Jahre alte Männer sind ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge zunächst mit vier Kindern in Streit geraten. Zwei 15 Jahre alte Teenager griffen daraufhin unvermittelt in den Streit ein und gingen auf die beiden 18 und 20 Jahre alten Männer mit einem Messer und Werkzeugen los. Die beiden Opfer konnten sich gegen den Angriff zwar wehren, der 18-Jährige erlitt jedoch leichte Schnittverletzungen. Diese wurden von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Der 20-Jährige blieb indes unverletzt. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Jugendlichen aufgenommen und versucht, die Hintergründe des Streits und der Tat zu beleuchten.

Baindt

Mann beleidigt Polizisten

Mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss ein 19-Jähriger, der am Dienstag gegen 21 Uhr zuhause randaliert und deshalb die Polizei auf den Plan gerufen hat. Die alarmierten Beamten nahm den alkoholisierten Mann in Gewahrsam, wobei sich dieser jedoch gegen den Griff der Polizisten wehrte und dabei eine Beamtin leicht verletzte. Auch als die Einsatzkräfte ihn zum Transport zum Streifenwagen brachten, stemmte sich der Mann dagegen und beschädigte den Polizeiwagen. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 19-Jährige die Beamten fortwährend. Er musste die Nacht in der Arrestzelle verbringen. Der 19-Jährige muss nun nicht nur mit Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sondern auch mit einer Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung rechnen.

Isny

Alkoholisiert am Steuer

Weit über ein Promille Alkohol hatte ein 55 Jahre alter Autofahrer intus, den eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 1 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Die Polizisten waren auf den Pkw-Fahrer aufmerksam geworden, weil dieser auffällig langsam in der Stadt unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Test bestätigte den Konsum. Der 55-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwarten nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft und führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Kißlegg

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen am Steuer

An Ort und Stelle endete am Dienstag gegen 11 Uhr die Fahrt eines 50-Jährigen, den eine Streife der Verkehrspolizei mit seinem Kleintransporter auf der A 96 gestoppt hat. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann in Deutschland keine Kraftfahrzeuge führen darf. Weil die Polizisten bei dem 50-Jährigen zudem Anzeichen auf Drogenkonsum feststellten und ein Schnelltest dies bestätigte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik. Der 50-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen sowie mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Ravensburg

Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern wurden am Montagmorgen im Einmündungsbereich der Federburgstraße in die Tettnanger Straße beide Radler leicht verletzt. Eine 12 Jahre alte Radfahrerin war auf der Tettnanger Straße stadtauswärts unterwegs, als der 53-jährige Radfahrer von der Federburgstraße in die Tettnanger Straße einbiegen wollte. Beide prallten im Einmündungsbereich aneinander und stürzten in der Folge. Sie wurden von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ravensburg

Pkw-Fahrer übersieht 11-jährige Fahrradfahrerin

Beim Abbiegen von einer Grundstückseinfahrt auf die Bleicherstraße hat am späten Dienstagnachmittag ein 57-jähriger Autofahrer eine 11 Jahre alte Fahrradfahrerin übersehen, die auf dem Gehweg unterwegs gewesen ist. Durch die Kollision wurde die Radfahrerin leicht verletzt, ein Rettungsdienst brachte das Mädchen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Freitag und Dienstag mit seinem Fahrzeug einen in der Karmeliterstraße geparkten Mercedes beschädigt und anschließend das Weite gesucht. An dem Fahrzeug ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen der Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Zwei Ladendiebe in Modegeschäft erwischt

Unter anderem wegen Ladendiebstahls müssen sich zwei Männer verantworten, die am Montagnachmittag unabhängig voneinander in einem Modegeschäft am Marienplatz Kleidungsstücke gestohlen haben. Die Diebe wurden beim Verlassen des Geschäfts ertappt und von Passanten und Mitarbeitern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass einer der Täter weiteres Diebesgut aus anderen Diebstählen in seinem Rucksack dabeihatte. Weil gegen ihn darüber hinaus ein Haftbefehl ausstand, wurde er kurzum in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

