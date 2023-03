Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Revierbereich Sigmaringen

Junger Mann wird mit "Sextortion"-Masche erpresst

Wegen Erpressung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein junger Mann Anfang der Woche von Unbekannten mit der sogenannten "Sextortion"-Masche erpresst wurde. Zunächst traten die Täter, angeblich eine Frau, über Instagram mit ihm in Kontakt und schlugen dann im Verlauf der Unterhaltung den Wechsel auf eine andere Plattform vor, um gemeinsam Intimitäten auszutauschen. Während die Handlungen der Frau vermutlich durch ein Fake-Video dargestellt wurden, das eine live-Schaltung suggerierte, zeichneten die Täter den jungen Mann dabei auf, wie dieser sexuelle Handlungen an sich vornahm. Anschließend konfrontierten die Täter ihr Opfer mit dem Video und forderten einen vierstelligen Euro-Betrag, ansonsten würden sie die Aufzeichnungen an seine Kontakte auf Social-Media weiterverbreiten. Die Täter gehen bei ihrer Masche gezielt vor und nutzen unbedarfte Momente ihrer Opfer aus. Hinweise und weitere Informationen zu dieser und anderer Maschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Bei einem Auffahrunfall im Bereich der Auffahrt von der L 456 auf die B 313 wurde am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr eine 49-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Ein 32 Jahre alter Seat-Fahrer bemerkte offensichtlich zu spät, dass die 49-Jährige an der Auffahrt verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr ihrem Pkw hinten auf. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, ein Rettungsdienst brachte die Opel-Fahrerin vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Bad Saulgau

Radfahrer stürzt alleinbeteiligt

Weil er ein Shampoo aufheben wollte, das aus seinem Rucksack gefallen war, ist am Dienstagnachmittag ein 75 Jahre alter Radfahrer in der Gutenbergstraße mit seinem Zweirad gestürzt. Ein Anwohner bemerkte den Mann, der sich beim Sturz von seinem Rad offensichtlich schwere Verletzungen zugezogen hat, und verständigte umgehend den Rettungsdienst. Dieser brachte den Senior zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Mengen

Pkw mit 16 erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Bei einer Verkehrskontrolle haben Beamte des Verkehrsdienstes Sigmaringen am Dienstagmorgen in der Kastellstraße einen Mercedes mit Anhänger aus dem Verkehr gezogen. Aufgrund diverser technischer Mängel wurde der Pkw einem Gutachter vorgeführt, der unter anderem mehrere eigenhändig verdunkelte Scheiben, diverse unzulässige lichttechnische Einrichtungen, Veränderungen an der Karosserie und eine selbst montierte Anhängerkupplung bemängelte. Der 58-Jährige durfte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Der Mercedes wurde bis zur Behebung der insgesamt 16 erheblichen Mängel und einer erneuten Vorführung bei einem Gutachter stillgelegt.

Sigmaringen

Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr auf der B 32 zwischen Sigmaringen und dem Kreisverkehr Nollhof wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Auf dem vierspurigen Streckenabschnitt wollte die 58-jährige Fahrerin eines Renault von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln und übersah hierbei einen Audi-Lenker, der auf der linken Fahrspur unterwegs gewesen ist. Durch die seitliche Kollision wurde der Audi nach links abgewiesen und prallte gegen die dortige Mittelleitplanke. Das Auto der Unfallverursacherin geriet nach rechts von der Fahrbahn ab, stach nach mehreren Metern Fahrt auf einer Grünfläche in einen Erdhügel ein und überschlug sich, bevor es auf der Fahrzeugseite zum Liegen kam. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes befreiten die 58-Jährige aus ihrem Renault und brachten die Verletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Audi verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht, musste vor Ort jedoch nicht medizinisch betreut werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert, beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die B 32 in Fahrtrichtung Nollhof voll gesperrt.

