Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220715.1 Brunsbüttel: Autofahrer fährt Fußgängerin an und sperrt sich gegen polizeiliche Maßnahmen

Brunsbüttel (ots)

Am Donnerstag um 10:35 Uhr fuhr ein 87jähriger Glückstädter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Max-Planck-Straße. Als dieser über eine Bordsteinabsenkung in die Max-Planck-Straße einfuhr, übersah er eine 87jährige Fußgängerin aus Brunsbüttel, welche mit einem Rollator am Fahrbahnrand stand. Er erfasste die Frau, der Rollator verkeilte sich unter dem Vorderrad der Beifahrerseite. Beim Sturz zog sich die Brunsbüttlerin eine Verletzung an der Hand zu, sie wurde ins WKK Brunsbüttel gebracht. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich der Glückstädter uneinsichtig, da er seine Fahrt fortsetzen wollte, obwohl die polizeilichen Maßnahmen noch nicht beendet waren. Obwohl dem Unfallfahrer die Weiterfahrt untersagt wurde, versuchte dieser, sein Fahrzeug zu starten und wegzufahren. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme verhielt sich der Glückstädter unkooperativ und weigerte sich, die Polizeibeamten auf die Wache zu begleiten. Nach einer ausgiebigen Diskussion und einem Handgemenge wurde der Unfallfahrer letztendlich auf die Wache nach Brunsbüttel gebracht. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge geistiger oder körperlicher Mängel, Fahrlässige Körperverletzung und Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

