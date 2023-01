Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Videoüberwachung verhindert Angriff auf 27-Jährige - Bundespolizei nimmt aggressiven Mann fest

Essen - Velbert (ots)

Gestern Abend (12. Januar) belästigte ein 22-Jähriger im Hbf. Essen eine junge Frau. Wenig später versuchte er eine 27-Jährige zu schlagen. Über die Kameraüberwachung bekamen Bundespolizisten den Angriff mit und schritten ein.

Gegen 20:30 Uhr wandte sich eine 18-Jährige im Hauptbahnhof Essen an Bahnmitarbeiter. Sie sei kurz zuvor auf einer Rolltreppe am Südeingang durch einen Mann belästigt worden. Der 27-Jährige habe der jungen Syrerin unsanft an ihr Gesäß gefasst. Die Bahnmitarbeiter alarmierten die Bundespolizei. Die Beamten erkannten wenig später den beschriebenen Mann, wie dieser sich hinter Sitzbänken versteckt hielt. Der wegen Gewaltdelikten bekannte Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Dort stellten die Beamten fest, dass er mit ca. 0,6 Promille leicht alkoholisiert war. Nach erfolgter Strafanzeigenfertigung konnte der Beschuldigte die Wache wieder verlassen. Bis die Bundespolizisten auf einer Kamera beobachteten, wie der eritreische Staatsbürger versuchte eine 27-Jährige zu schlagen. Die Frau aus Velbert konnte dem Schlag ausweichen, verletzte sich aber durch die Folgen der Ausweichbewegung.

Die Einsatzkräfte eilten sofort in die Haupthalle des Bahnhofes und nahmen den Angreifer wieder fest. Dieser wehrte sich diesmal massiv und versuchte die Polizisten zu schlagen.

Die Beamten sicherten die Videoaufzeichnungen und brachten den Mann in das Polizeigewahrsam.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung, sexueller Belästigung und wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein.

