Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Notruf missbraucht - Bundespolizei stellt Handy sicher

Münster (ots)

Weil er immer wieder den Notruf der Feuerwehr ohne Vorliegen eines Notfalls angerufen hat, hat die Bundespolizei das Handy eines 36-Jährigen sichergestellt.

Bereits am Mittwochabend (11. Januar) rief der Mann den Rettungsdienst zum Hauptbahnhof. Da kein Notfall vorlag, wurde ihm der Wunsch nach einem Transport in ein Krankenhaus vom Rettungsdienst nicht erfüllt. Im weiteren Verlauf des Abends rief er immer wieder die Notrufnummer 112 an, um einen Rettungswagen für sich zu ordern. Nach einem Hinweis der Rettungsleitstelle suchten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann im Hauptbahnhof und stellten kurz nach Mitternacht sein Handy sicher, um ein weiteres Blockieren der Notrufnummer zu verhindern. Gegen den Deutschen wurde ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell