Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 55- Jährigen Mann in der Regionalbahn RE 13

Kleve - Kempen - Viersen (ots)

Am 11. Januar 2023 um 17:20 Uhr überprüften Beamte der Bundespolizei einen 55 - jährigen Nigerianer als Fahrgast in der Regionalbahn RE 13 am Bahnhof Viersen Dülken. Eine Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Datenbestand ergab, dass gegen die Person ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Düsseldorf wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Der Reisende wurde durch die Bundespolizei verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 55 - Jährige am Donnerstagmorgen dem Haftrichter beim Amtsgericht Düsseldorf vorgeführt.

