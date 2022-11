Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Frau verlor 5.000 Euro an Gewinnspielbetrüger

Lübtheen (ots)

Eine Frau aus der Region Lübtheen hat in den vergangenen Tagen insgesamt 5.000 Euro Bargeld an Gewinnspielbetrüger verloren. Die Betrüger hatten die 61-jährige Frau zuvor mehrfach unangekündigt angerufen und ihr einen Geldgewinn in Höhe von knapp einer halben Million Euro in Aussicht gestellt. Wie sich herausstellte, hatte das Opfer anschließend in drei Etappen PIN-Nummern für Guthabenkarten zur Bereitstellung des angeblichen Geldgewinns an die unbekannten Betrüger weitergegeben. Dabei handelt es sich um Wertkarten von einem großen Internet-Dienstleister, die in Supermärkten und Tankstellen angeboten werden und deren Geldwert mittels PIN-Nummer zum Kauf im Internet eingelöst werden kann. Die Frau schöpfte zunächst keinen hinreichenden Verdacht. Sie kaufte die geforderten Guthabenkarten im Gesamtwert von 5.000 Euro in mehreren Geschäften und Tankstellen und übermittelte anschließend deren PIN-Nummern telefonisch an die Betrüger. Bei einem erneuten Versuch wurde das Opfer schließlich misstrauisch und informierte die Polizei.

Die Maschen solcher Telefonbetrüger werden immer komplexer und dreister. Deshalb rät die Polizei: Finger weg von dubiosen Gewinnversprechen! Meist stecken Betrüger dahinter. Seriöse Lotteriegesellschaften und Unternehmen verlangen für Gewinne kein Bargeld. Also niemals Geld oder Gutschein- Codes an Fremde überweisen bzw. übermitteln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell