FW Ludwigshafen: Brand in Ludwigshafen-Mundenheim

Ludwigshafen (ots) - (FB) Am Sonntag 16.10.2022 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 17:26 Uhr zu einem Brand in einem Badezimmer nach Ludwigshafen Stadtteil West die Burgundenstraße alarmiert. Beim Eintreffen war der Brand von Kleidungsstücken in der Badewanne bereits von den Anwohnern gelöscht. Durch die Einsatzkräfte wurden Nachlöscharbeiten und ...

