FW Ludwigshafen: Wohnungsbrandbrand, Burgundenstraße

Ludwigshafen (ots) - (UG) Am Freitag, den 14.10.2022 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 19:08 Uhr zur Auslösung einer Brandmeldeanlage in die Karoliner-Burger-Str. im Stadtteil Mundenheim alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte die Feuerwehr im Außenbereich einen Kleinbrand fest. Das Feuer wurde gelöscht und der Innenraum belüftet. Um 19:42 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in die ...

mehr