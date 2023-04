Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autoinsassen bei Unfall leicht verletzt (17.04.2023)

Donaueschingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten haben ein Autofahrer und ein im Auto sitzendes 11-jähriges Kind bei einem Unfall am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Dürrheimer Straße. Ein 25-jähriger BMW 540d-Fahrer bog, vom Fluggelände kommend, auf die Zufahrt zur Bundesstraße 27/33 ein. Dabei stieß er mit einem 3-er BMW eines 34-Jährigen zusammen, der auf der Dürrheimer Straße in Richtung B 27/33 unterwegs war. Dabei erlitten beide Insassen des 3-er BMW die Verletzungen. Die Höhe des Blechschadens an beiden Autos schätzte die Polizei auf insgesamt rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell