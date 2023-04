Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen-Neukirch

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto rutscht Abhang hinunter (17.04.2023)

Furtwangen (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Montag gegen 16 Uhr auf der Straße "Schweizersgrund". Ein 23-jähriger BMW 325iX-Fahrer wollte auf einer abschüssigen Grasweide wenden. Dabei geriet das Auto ins Rutschen und stürzte nach rund 100 Metern mehrere Meter in die Tiefe. Die Insassen blieben unverletzt, den beschädigten BMW musste ein Abschleppdienst bergen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell