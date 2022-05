LPI-J: Bei Unfall schwer verletzt

Jena (ots) - Am Montagvormittag informierte ein 19-Jährige die Polizei, da sie nunmehr Radlos ist. Sie hatte ihr Fahrrad ordnungsgemäß gesichert an einem Fahrradständer vor einem Wohnhaus in der Kahlaischen Straße am Samstag abgestellt. Als sie am Montag zum Abstellort zurückkehrte, fand sie weder das Fahrrad noch das Schloss vor. Die Ermittlungen zum Diebstahl wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 ...

