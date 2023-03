Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen und Geschädigte gesucht

Bad Berka (ots)

Im Rahmen des Derbys in der vierten Fußballliga, zwischen dem FC Carl-Zeiss-Jena und dem Fußballclub Rot-Weiß Erfurt, am 04. März 2023, kam es im Vorfeld zu einer sogenannten Drittortauseinandersetzung. In der Nacht zu Samstag, kurz nach Mitternacht, trafen zwei größere Personengruppen in dem kleinen Kurort Bad Berka aufeinander. Beide Gruppierungen, welche nach bisherigen Erkenntnissen Anhänger der zwei rivalisierenden Fußballvereine waren, begegneten sich in der Bahnhofstraße und lieferten sich bereits außerhalb des Sportfeldes eine unsportliche Partie. Hierbei kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen, welche teilweise unter Zuhilfenahme von gefährlichen Gegenständen stattfanden, aber auch zu diversen Sachbeschädigungen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach weiteren Zeugen, welche Hinweise zu Tat oder Tätern geben können. Großes Interesse besteht zudem an Bild- und/ oder Videomaterial, welches ermittlungsrelevant sein könnte. Ebenso werden Personen gebeten, welche im Nachgang Beschädigungen an ihrem Eigentum festgestellt haben und diese noch nicht gemeldet oder bereits durch die Polizei aufgenommen wurden, diese der zuständigen Dienststelle mitzuteilen. Hierzu werden Sie gebeten sich unter der Telefonnummer 03641-810 oder per Mail an ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

