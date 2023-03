Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbrüche in der Bergstraße in Apolda

Apolda (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 19.03.2023 und 21.03.2023 wurde in zwei Kellerabteile in der Bergstraße in Apolda eingebrochen. Aus einem der Keller stahl der noch unbekannte Täter einen Elektroroller im Wert von ca. 350,00 Euro und aus dem anderen eine Werkzeugkiste im Wert 900,00 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

