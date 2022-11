Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Aufmerksame Bankmitarbeiter bewahren Seniorin vor Betrug (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots)

Am 22.11.2022 verhinderten aufmerksame Mitarbeiter einer Sparkassenfiliale in Greifswald, dass eine 92-jährige Deutsche ihr Erspartes in Höhe eines fünfstelligen Betrages an mutmaßliche Betrüger verlor. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Seniorin gegen 13:00 Uhr einen anonymen Anruf von ihrer vermeintlichen Enkelin. Unter Tränen soll die Unbekannte der Geschädigten mitgeteilt haben, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Ein mitanwesender vermeintlicher Polizist soll der Rentnerin zudem erklärt haben, dass sich ihre Enkelin zurzeit im Polizeigewahrsam befindet. Es bestünde jedoch die Möglichkeit, durch Zahlung einer Kaution in fünfstelliger Höhe die Enkelin "freizukaufen". Ihre Forderung bekräftigten die mutmaßlichen Betrüger damit, dass alles mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen sei. Im guten Glauben begab sich die Geschädigte zur Bankfiliale, wo der Betrugsversuch auffiel, obwohl die Unbekannten die ganze Zeit am Telefon mithörten und die Geschädigte zur Verschwiegenheit ermahnten. Die Polizei bedankt sich hiermit für das aufmerksame Handeln der Bankmitarbeiter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Auch in anderen Bereichen waren Betrüger heute am Telefon aktiv. So wurden der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mehrere sogenannter "Schockanrufe", aber auch die bekannte WhatsApp-Masche zum Beispiel in Waren angezeigt. In allen weiteren Fällen waren die Angerufenen wachsam und fielen nicht auf den Betrug herein. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell