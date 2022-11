POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 86-jährigen Mann aus Barth

Friedland (ots) - Bezugnehmend auf die vorherige Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5374932 werden die möglichen Tatzeiträume nochmals korrigiert: 18.11.2022 in Friedland, Mühlenstraße in der Zeit von 22:00-22:30 Uhr, 19.11.2022 in Cosa in der Zeit von 16:40-16:50 Uhr, 19.11.2022 in ...

