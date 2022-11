Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Korrektur: Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Friedland (ots)

Bezugnehmend auf die vorherige Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5374932 werden die möglichen Tatzeiträume nochmals korrigiert: 18.11.2022 in Friedland, Mühlenstraße in der Zeit von 22:00-22:30 Uhr, 19.11.2022 in Cosa in der Zeit von 16:40-16:50 Uhr, 19.11.2022 in Bresewitz in der Zeit von 08:15- 08:30 Uhr, 19.11.2022 in Staven in der Zeit von 21:30-22:15 Uhr, 20.11.2022 in Staven in der Zeit von 09:00-09:30 Uhr Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

