POL-NB: Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Friedland (ots)

Am 20.11.22 gg. 12:15 Uhr wurde dem Polizeirevier Friedland mitgeteilt, dass an einem Rettungswagen der örtlichen Rettungswache Friedland mutmaßlich die Radmuttern an einem Rad gelöst wurden. Der oder die Tatverdächtigen sind derzeit unbekannt. Der Rettungswagen war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei konnte den möglichen Tatzeitraum anhand entsprechender Einsatzorte wie folgt einschränken, in welchem sich die Tathandlung mutmaßlich ereignet haben könnte. 19.11.2022 in Friedland in der Mühlenstraße in der Zeit von 22:00-22:30 Uhr, 19.11.2022 in Cosa in der Zeit von 16:40-16:50 Uhr, 19.11.2022 in Bresewitz in der Zeit von 08:15- 08:30 Uhr, 19.11.2022 in Staven in der Zeit von 21:30-22:15 Uhr, 19.11.2022 in Staven in der Zeit von 09:00-09:30 Uhr Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, insbesondere zu verdächtigen Personen im Umfeld des Rettungswagen in den o.g. Zeiträumen, nimmt das Polizeirevier Friedland unter 039601 3000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Eine Mitteilung über die Internetwache der Polizei unter www.polizei-mv.de ist ebenfalls möglich. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

