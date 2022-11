Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung in Zuwandererunterkunft in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 20.11.2022 gegen 03:15 Uhr erhielt das Polizeihauptrevier Stralsund die Information, dass in der Zuwandererunterkunft in Stralsund/Dänholm eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Bewohnern der Einrichtung stattfindet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlug ein 24-jähriger leicht alkoholisierter Tunesier zunächst auf seinen 32-jährigen ägyptischen Zimmergenossen ein. Dieser wehrte sich und bewarf den Angreifer daraufhin mit einer Metallfigur. In Folge dieser Auseinandersetzung entleerte der Tunesier einen Feuerlöscher im Flurbereich der Einrichtung, so dass die Brandmeldeanlage des Gebäudes auslöste und die Feuerwehr der Stadt Stralsund zum Einsatz kommen musste. Der 24-Jährige musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Durch die vorherige Auseinandersetzung wurde der 32-jährige Ägypter leicht verletzt. Mehrere Ermittlungsverfahren u.a. wegen Körperverletzung und Missbrauch von Notrufen wurden eingeleitet. Die Kriminalpolizei in Stralsund hat die Ermittlungen übernommen. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

