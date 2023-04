Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer fährt geparktes Auto an und haut ab (17.04.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Montag im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer in der Wilhelm-Schickard-Straße eine Unfallflucht begangen. Eine Frau parkte ihren Mercedes E 350 CGI auf dem Hahn-Schickard-Parkplatz, wo ihn der Unbekannte an der rechten Seite beschädigte. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher fort. Hinweise zu ihm erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell