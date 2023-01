Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg in Fahrtrichtung Stuttgart. Hierbei fuhr die 29-jährige Daimler-Fahrerin von der Wilhelmstraße kommend auf der rechten Spur der Stuttgarter Straße. Der 32-Jährige LKW-Fahrer befuhr die rechte Spur der B27, welche an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße zur mittleren Spur wird. Die Daimler-Fahrerin wechselte kurz vor der Ampel auf die Spur nach links und bremste in der Folge aufgrund der roten Ampel. Der 32-Jährige befuhr weiterhin die nun mittlere Spur auf welche die Daimler-Fahrerin gewechselt hatte. Jedoch konnte dieser nicht rechtzeitig bremsen und fuhr der 29-Jährigen auf. Die Daimler-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Ludwigsburg. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter 07141/185353 in Verbindung.

