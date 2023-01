Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81, Schönbuchtunnel (Gemarkung Nufringen): Qualmender Sattelzug löst Tunnelsperrung aus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 18:43 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen qualmenden Sattelzug auf der A81 in Fahrtrichtung Singen. Als dieser durch den Schönbuchtunnel hindurchfuhr, löste die automatische Brandmeldeanlage aus und beide Fahrtrichtungen des Tunnels wurden automatisiert komplett gesperrt. Der 37-jährige Sattelzuglenker bemerkte den technischen Defekt erst später und fuhr anschließend auf dem Autobahnparkplatz Ziegler hinaus, wo er durch eine Polizeistreife festgestellt wurde. Als Grund für die Rauchentwicklung konnte auf den Motor tropfendes Öl ausgemacht werden. Die alarmierten Feuerwehren Herrenberg und Nufringen konnten zügig Entwarnung geben, sodass der Tunnel um 19:27 Uhr wieder in beide Fahrtrichtungen freigegeben werden konnte. Bis dahin bildete sich in jede Richtung etwa zwei Kilometer Rückstau. Im Zuge der Sperrung konnten mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung von der Autobahn abfuhren.

