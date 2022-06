Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Auto auf Parkplatz von Einkaufsmarkt angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren Opel Astra parkte am Dienstag, 14.06.2022 gegen 11.00 Uhr eine 86 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße. Als sie eine Stunde später wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war dieses hinten rechts an der Stoßstange beschädigt. Es konnten schwarz-weiße Antragung auf dem roten Lack des Opels festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell